Keanu Reeves e Sandra Bullock di nuovo insieme in un thriller romantico per Amazon MGM Studios

Keanu Reeves e Sandra Bullock tornano a recitare insieme in un thriller romantico ancora senza titolo, in fase di sviluppo per Amazon MGM Studios e scritto da Noah Oppenheim. A 31 anni dal cult Speed e a 19 da La casa sul lago del tempo, i due attori si riuniscono sul set come protagonisti e anche come produttori: Bullock con la sua Fortis Films e Reeves con The Mark Gordon Company. Il progetto è descritto dagli Studios come "propulsivo", ma al momento non sono stati svelati dettagli sulla trama, sul resto del cast o sulla data d’inizio delle riprese.

Il ritorno della coppia Reeves-Bullock ha già acceso l’interesse dei fan. Reeves è reduce dal successo di Matrix Resurrections, John Wick 4 e sarà nelle sale italiane dal 12 giugno con Ballerina, primo spin-off del franchise di John Wick diretto da Len Wiseman e interpretato da Ana de Armas. Il film è ambientato durante gli eventi del terzo capitolo della saga e segue Eve Macarro, giovane assassina che affronta un percorso di addestramento nella Ruska Roma e si ritrova coinvolta in un pericoloso gioco di vendetta. Reeves compare anche in questo spin-off, mentre Chad Stahelski ne è il produttore.

Bullock, negli ultimi anni, ha interpretato ruoli da protagonista in Bird Box di Susanne Bier, The Unforgivable diretto da Nora Fingscheidt, The Lost City con Channing Tatum e Bullet Train al fianco di Brad Pitt, diretto da David Leitch.