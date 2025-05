Elodie compie 35 anni: Il compleanno mi fa soffrire, ma oggi sono felice

Elodie festeggia oggi, 3 maggio, i suoi 35 anni e affida ai social un messaggio personale: “Soffro da sempre il giorno del mio compleanno, ieri sera ho pianto un po’ prima di addormentarmi. Ma sto bene, sono felice. Daje!”. L’artista ringrazia i fan per gli auguri, mentre si prepara a due appuntamenti storici: l’Elodie The Stadium Show l’8 giugno a San Siro e il 12 giugno allo Stadio Maradona, dove sarà la prima donna a esibirsi.

Nata a Roma nel 1990, quartiere Quartaccio, da padre italiano e madre francese creola, Elodie Di Patrizi ha vissuto un’infanzia segnata da difficoltà economiche e familiari. Dopo aver lasciato il liceo poco prima della maturità e tentato l’accesso a X Factor, si è trasferita a Lecce, lavorando nei locali prima di approdare ad Amici nel 2015, dove si è classificata seconda.

La sua carriera musicale è costellata di successi: Tutta colpa mia, Andromeda, Due, Dimenticarsi alle 7, oltre alle hit Bagno a mezzanotte, Vertigine, Pazza musica con Mengoni e La coda del diavolo con Rkomi. Ma il talento di Elodie si è esteso anche al cinema: ha recitato in Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa, vincendo un David di Donatello per la canzone Proiettili. È protagonista del nuovo film Fuori di Mario Martone, in concorso a Cannes, in uscita il 22 maggio con 01 Distribution.

Sul piano sentimentale, è legata al motociclista Andrea Iannone: “Ci sosteniamo a vicenda, è la mia relazione della vita”. Prima di lui, le storie con Marracash e Lele Esposito.

