La Sirenetta compie 35 anni: il classico Disney che ha rivoluzionato l'animazione

Il 17 novembre 1989, "La Sirenetta" debuttava nei cinema statunitensi, segnando una svolta epocale per i Walt Disney Animation Studios. A 35 anni di distanza, Ariel e i suoi compagni continuano a essere protagonisti nella cultura popolare, attraverso gadget, merchandising e proiezioni speciali. Questo classico intramontabile ha recentemente ispirato un remake live-action, confermando la sua capacità di affascinare generazioni diverse.

Diretto da Ron Clements e John Musker, il film rappresentò un punto di svolta nella storia dell'animazione. Introdusse un modello narrativo e musicale che avrebbe influenzato profondamente le produzioni Disney successive. In Italia, "La Sirenetta" arrivò nel 1990, un anno dopo il successo negli Stati Uniti. Per la prima volta, la Disney richiese che le voci italiane interpretassero sia i dialoghi sia le parti cantate, mantenendo l'integrità artistica dell'opera originale.

Il ruolo di Ariel fu affidato a Simona Patitucci, attrice teatrale e doppiatrice, scelta da Piero Carapellucci, responsabile dei casting Disney e direttore del coro del Teatro Sistina di Roma. Patitucci racconta: "Lui mi scoprì mentre provavamo 'I sette re di Roma' al Sistina. Mi propose un piccolo ruolo nel film Disney precedente a 'La Sirenetta', 'Oliver & Co.', dicendomi: 'Intanto vieni a fare questo e poi vediamo se arriverà qualcosa di più grande'".

"La Sirenetta" segnò l'inizio del "Rinascimento Disney", grazie anche alla collaborazione con il compositore Alan Menken e il paroliere Howard Ashman, noti per "La piccola bottega degli orrori". La colonna sonora vinse due premi Oscar: Miglior Canzone Originale per "In fondo al mar" e Miglior Colonna Sonora. Queste melodie sono diventate iconiche, tanto da essere utilizzate ancora oggi, come nel cortometraggio natalizio Disney dell'autunno 2024.

Ariel si distinse dalle precedenti principesse Disney per la sua indipendenza e determinazione. Patitucci osserva: "Ariel era la prima principessa in trent'anni, l'ultima era stata Aurora de 'La bella addormentata nel bosco' che ovviamente, come Cenerentola e Biancaneve, era lo specchio di un altro periodo storico". Ariel rappresentava una figura con cui le giovani potevano identificarsi: una principessa volitiva che salva il principe e insegna a perseguire i propri sogni.

Nel 1990, Patitucci fece due provini: uno per Ursula e uno per Ariel. Sorprendentemente, vinse entrambi e scelse di interpretare la protagonista. Guidata da Ernesto Brancucci, offrì una performance intensa, infondendo nel personaggio la passione e l'energia tipiche della sua età.

Oltre tre decenni dopo, il cerchio si è chiuso quando le è stato proposto di doppiare Ursula nel remake live-action del 2023. Patitucci ricorda: "Sono stata catapultata 33 anni indietro, è stato magico perché finalmente ho mantenuto un appuntamento con Ursula. Doppiare Melissa McCarthy, che interpreta la strega nella versione originale, è stata una grande sfida e una bella soddisfazione".

Riflettendo sui due ruoli, Patitucci afferma: "Sarò sempre grata per Ariel, era il personaggio giusto in quel momento e le ho dato tanto di me; ma oggi, con la maturità, trovo Ursula più nelle mie corde. Che come tutti gli antagonisti è stata divertentissima da interpretare".

"La Sirenetta" rimane un capolavoro senza tempo, capace di ispirare e affascinare il pubblico di ogni età, consolidando il suo posto nella storia del cinema e dell'animazione.

