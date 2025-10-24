Chiara Ferragni si confida: Il 2024 è stato difficile, ma oggi sono innamorata e felice

Chiara Ferragni si racconta a cuore aperto in un’intervista a Cosmopolitan Spagna, parlando della sua vita professionale e privata. Dopo mesi intensi segnati dal divorzio con Fedez, l’imprenditrice digitale confessa di aver finalmente ritrovato il sorriso grazie al nuovo amore con Giovanni Tronchetti Provera.

“Non mi arrendo mai. Come tutti, a volte mi sento insicura”, ammette Ferragni, che descrive il 2024 come un anno di grandi sfide e cambiamenti. “Nel corso degli anni ho avuto i miei alti e bassi, ma il 2024 è stato particolarmente difficile perché ho affrontato la separazione, il divorzio e molte altre prove. Tuttavia, mi ha insegnato tanto: a godermi le onde della vita”.

Nel dialogo con la rivista, la fondatrice di The Blonde Salad parla anche del rapporto con gli haters, una costante sin dagli inizi della sua carriera. “Prima o poi si sviluppa una corazza, ma ci sono giorni in cui ci si sente deboli. Basta un messaggio cattivo per restare impresso nella mente per tutto il giorno”, racconta, aggiungendo che “l’esposizione pubblica non è per tutti. Se vuoi vivere di social media, devi accettarlo”.

Oggi, però, Chiara Ferragni appare più serena. Dopo la tempesta mediatica e personale degli ultimi mesi, ha trovato un nuovo equilibrio accanto a Giovanni Tronchetti Provera. “Sì, sono felicemente innamorata e spero che duri per sempre”, rivela, mostrando una nuova consapevolezza e voglia di guardare avanti con positività.