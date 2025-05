Amici 2024, settima puntata del 3 maggio: Fedez e Clara ospiti con il nuovo singolo, attesa per l'eliminazione

Amici torna questa sera, sabato 3 maggio, in prima serata su Canale 5 con il settimo appuntamento del serale condotto da Maria De Filippi. Al centro della puntata, le nuove sfide tra i talenti rimasti in gara e l’esibizione in anteprima di Fedez e Clara con il singolo Scelte stupide, uscito ieri, 2 maggio.

A due settimane dalla finale, i concorrenti sono suddivisi in tre squadre: i cantanti Antonia, Jacopo Sol e Nicolò, e i ballerini Alessia, Daniele e Francesco. Tra i due a rischio eliminazione ci sono Chiara e Trigno, la cui permanenza nel talent si deciderà nel corso della serata.

A valutare le performance, la giuria composta da Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario. Ospite comico della serata sarà Francesco Cicchella, mentre in studio è atteso anche Michele Bravi, che canterà il suo nuovo brano Lo ricorderò io per te, pubblicato lo scorso 4 aprile.

Grande attesa per le esibizioni e per l’eliminazione che porterà uno dei concorrenti a lasciare definitivamente la scuola.

