Torino, 19enne accoltellato a morte in strada: indagini in corso per identificare l'assassino

Omicidio nella tarda serata a Torino, dove un ragazzo di 19 anni è stato ucciso con una coltellata alla schiena in zona Barriera di Milano. L’aggressione è avvenuta intorno alle 23:30. La vittima, di origini africane, è stata colpita a morte in strada, secondo una prima ricostruzione effettuata dalla polizia, intervenuta immediatamente sul posto. Le indagini sono affidate alla Squadra mobile, che sta lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare l'autore del delitto. In corso rilievi e analisi delle eventuali immagini di videosorveglianza della zona.

Serie A: Napoli-Torino, probabili formazioni e diretta TV del match del 27 aprile 2025

Oggi, domenica 27 aprile 2025, alle ore 20:45, il Napoli affronta il Torino allo stadio Diego Armando Maradona per la 34ª giornata di Serie A.

Torino: Medico del 118 minacciato con una pistola durante un soccorso

A Torino, un medico del 118 è stato minacciato con una pistola mentre tentava di rianimare un'anziana di 83 anni in un appartamento di corso Grosseto.

Lazio-Torino Serie A oggi alle 20:45: formazioni ufficiali, orario e dove vederla in diretta TV e streaming

La Lazio, reduce da una pesante sconfitta per 5-0 contro il Bologna, ospita oggi, lunedì 31 marzo, il Torino allo Stadio Olimpico di Roma alle 20:45, nel posticipo della 30ª giornata di Serie A.