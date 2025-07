Emma Muscat mamma per la prima volta: è nata la piccola Mila Rae

Emma Muscat, la talentuosa cantante maltese nota al pubblico italiano per Amici di Maria De Filippi, ha appena vissuto il momento più magico: la nascita della piccola Mila Rae. Con un dolce post su Instagram, Emma ha condiviso l’emozione di diventare mamma, mostrando per la prima volta la sua bambina tra le braccia. Un amore infinito che segna un nuovo entusiasmante capitolo della sua vita, pieno di speranza e gioia. Benvenuta al mondo, Mila Rae!

Emma Muscat è diventata mamma. La cantante maltese, nota al pubblico italiano per la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, ha annunciato la nascita della sua bambina con un post su Instagram. "Un amore come non mai", ha scritto a corredo delle prime foto della neonata, tenuta tra le braccia da Emma e dal compagno Kurt Galea.

"Benvenuta al mondo alla nostra preziosa bambina", ha aggiunto l’artista, svelando anche il nome della piccola: si chiama Mila Rae Galea ed è nata lunedì 28 luglio. "Ti adoriamo", ha scritto Muscat condividendo scatti emozionanti dal reparto maternità, subito dopo il parto.

Emma e Kurt si sono conosciuti nel 2019 in un beach club a Malta e da allora non si sono più separati. La loro storia è stata segnata da un legame forte e profondo, raccontato pubblicamente anche durante un’intervista a Verissimo nel 2022. In quell’occasione, Emma aveva ricordato il loro primo incontro: "È stato la luce in un periodo buio. Ero stata lasciata due volte, avevo il cuore a pezzi. È arrivato in un momento in cui stavo davvero male. Lui è stato un dono di Dio".

Lo scorso 26 marzo, la cantante aveva annunciato la gravidanza con parole cariche di emozione: "'Sento la vita nei tuoi battiti'. Ed è un battito che ci ha cambiato la vita, riempiendo i nostri cuori di gioia e gratitudine", aveva scritto, rivolgendosi anche a nome del compagno.

Nata nel 1999, Emma Muscat ha conquistato il pubblico italiano grazie al suo talento e alla sua voce, ottenendo successo anche dopo l’esperienza televisiva. Oggi celebra un nuovo capitolo della sua vita con la nascita della piccola Mila Rae.