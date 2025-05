Harry chiede pace a Re Carlo e William: La vita è preziosa, voglio riconciliarmi

Il principe Harry ha espresso il desiderio di ricucire i rapporti con la famiglia reale, dichiarando alla BBC di voler una "riconciliazione" con il padre Re Carlo e il fratello William. L’intervista è avvenuta dopo la sconfitta in tribunale nella causa sul livello di sicurezza garantito a lui e alla sua famiglia durante i soggiorni nel Regno Unito. Harry si è detto "devastato" per l'esito giudiziario e ha raccontato che il sovrano si sarebbe rifiutato di parlargli proprio per la questione sicurezza. "Non ha senso continuare a litigare, la vita è preziosa", ha detto visibilmente provato.

Il duca di Sussex ha definito la decisione della corte una "trappola istituzionale" e ha accusato la Casa Reale di aver influenzato la riduzione delle misure di protezione. Ha inoltre smentito di aver chiesto al padre un intervento diretto, chiarendo di aver solo domandato che "lasciasse lavorare gli esperti". Il principe ha spiegato che la vicenda ha alimentato i suoi "peggiori timori", portandolo a rifiutare l'idea di tornare nel Paese con la moglie Meghan e i figli. "Non riesco a immaginare un modo in cui riporterei mia moglie e i miei figli nel Regno Unito", ha dichiarato.

