William e Harry di nuovo uniti solo dopo la morte di re Carlo: l'indiscrezione sul funerale

Un’ombra di tristezza potrebbe aprire la strada a una sorprendente riconciliazione tra William e Harry. La morte di re Carlo, secondo il Telegraph, potrebbe rappresentare l’occasione per i due fratelli di mettere da parte le divergenze e riunirsi in un momento di dolore condiviso. Mentre l’attesa per gli Invictus Games del 2027 si fa più forte, si pensa che questo evento possa segnare un nuovo inizio per la royal family.

Un triste evento potrebbe segnare finalmente la riconciliazione tra i principi William e Harry: il funerale di re Carlo. Secondo quanto riportato dal Telegraph, la morte del sovrano potrebbe essere l'occasione per riavvicinare i figli, ormai separati da anni di tensioni e divergenze. Mentre l'attesa per gli Invictus Games, previsti a Birmingham nel 2027, cresce, con il principe Harry che ha invitato anche il padre Charles, la famiglia reale si prepara alla cerimonia funebre del re.

Il re Carlo, infatti, avrebbe già dato disposizioni precise su come dovrà svolgersi il suo funerale. Tra gli invitati ci sarebbero anche il duca e la duchessa di Sussex, insieme ai figli, oltre naturalmente al resto della famiglia. Nonostante la distanza che separa i membri della famiglia reale, il monarca sembra determinato a fare in modo che Harry abbia il posto che gli spetta, consapevole che questo potrebbe essere l'ultimo momento per cercare di ripristinare una certa armonia familiare.

La pianificazione di eventi di tale portata, come i funerali del re, inizia ben prima della morte del sovrano e si sviluppa nel tempo attraverso incontri con i rappresentanti della casa reale, delle forze dell'ordine, dell'esercito e della Chiesa. Secondo le informazioni trapelate, i Sussex sono ancora coinvolti nei preparativi per le esequie, e si prevede che il principe Harry camminerà accanto al fratello William, futuro re, durante la processione per le strade di Londra.

Durante la cerimonia funebre, il duca e la duchessa di Sussex avranno un ruolo centrale, partecipando alla veglia familiare presso Westminster Hall e affiancando i membri anziani della famiglia reale durante il servizio. È previsto anche che i nipoti del re, Archie e Lilibet, possano partecipare alle celebrazioni, sia all'Abbazia di Westminster che alla Cappella di San Giorgio a Windsor, qualora lo desiderino.

Con queste disposizioni, re Carlo sembra voler mettere da parte ogni divergenza familiare, facendo in modo che il suo funerale rappresenti un'occasione di unione per la famiglia. Nonostante le promesse di Harry di non tornare nel Regno Unito senza la garanzia di una protezione adeguata, l'evento sarà organizzato con misure di sicurezza ufficiali per tutti i membri della famiglia.

Come per il funerale della regina Elisabetta II, anche per re Carlo il piano di organizzazione è conosciuto con il nome in codice 'Operation London Bridge'. Sebbene la cerimonia sarà simile a quella del 2022, sono previste alcune modifiche in base alle convinzioni personali del re, inclusi gesti di sostenibilità che riflettono il suo impegno per l'ambiente. Il periodo di lutto, inoltre, durerà al massimo 11 giorni, terminando con il funerale, mentre per la regina Elisabetta II era stato prolungato per una settimana successiva alla cerimonia.