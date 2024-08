Carlo e William non inviteranno Harry a Balmoral: convivenza troppo difficile

E William e Carlo sanno che invitare Harry senza la moglie darebbe a Harry un altro spunto per il sequel di 'Spare', che Harry sta scrivendo.

Carlo e William hanno deciso di non invitare Harry a Balmoral

Attualità/royalfamilynews - Carlo e William hanno deciso di non invitare Harry a Balmoral. Lo sostiene l'esperto reale Tom Quinn, che al Mirror ha detto di ritenere che al re e al primogenito erede al trono non sia gradita la presenza dei duchi di Sussex nella residenza scozzese dove i reali passeranno le vacanze, come da tradizione. Il motivo è presto detto: il re e il principe del Galles hanno convenuto che la convivenza sarebbe troppo difficile, dopo un anno di impegni e denso di preoccupazioni causate dalle malattie di Kate e di Carlo. Lo scrittore ha aggiunto di non credere che il duca e il re si stiano parlando in questo momento. "Con Kate e Carlo in una situazione difficile, l'ultima cosa di cui la famiglia ha bisogno è Harry a Balmoral. Tutti sanno che non si potrebbe fare senza invitare anche Meghan e questo sarebbe un passo troppo lungo", ha detto al tabloid britannico l'autore di 'Scandals of the Royal Palaces: An Intimate Memoir of Royals Behaving Badly'.

"Meghan è sempre stata considerata la principale forza trainante dietro gli attacchi pubblici di Harry alla famiglia - ha spiegato Quinn -. E William e Carlo sanno che invitare Harry senza la moglie darebbe a Harry un altro spunto per il sequel di 'Spare', che Harry sta scrivendo". Da parte sua, la principessa Kate si unirà al marito e ai loro tre figli, in vacanza nel nord-est della Scozia insieme ai suoi suoceri, il re Carlo e la regina Camilla. La sua decisione di intraprendere il lungo viaggio potrebbe essere vista come un'ulteriore rassicurazione sul fatto che sta facendo buoni progressi nella cura del cancro.