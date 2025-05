Brasile, morta a 116 anni suor Inah: era la donna più anziana del mondo

Home / Social News / Brasile, morta a 116 anni suor Inah: era la donna più anziana del mondo

Suor Inah Canabarro Lucas si è spenta in Brasile all’età di 116 anni, a pochi mesi dal suo 117° compleanno, secondo quanto annunciato dall’ordine religioso di appartenenza. Era diventata la persona più anziana del mondo lo scorso gennaio, dopo la scomparsa della giapponese Tomiko Itooka, come riportato dal Guinness World Records. Nonostante alcune incertezze sulla data precisa di nascita, si stima sia venuta al mondo tra maggio e giugno del 1908.

Nel corso della sua lunga vita ha assistito a eventi storici come due guerre mondiali, l'introduzione della penicillina e la nascita del cinema sonoro. Religiosa fin dall’adolescenza, all’età di 110 anni aveva ricevuto la benedizione di papa Francesco e attribuiva la sua longevità alla fede in Dio.

Per decenni ha svolto l’attività di insegnante e tra i suoi allievi figurava anche João Figueiredo, ex generale e ultimo presidente del regime militare brasiliano. Grande appassionata di calcio, tifava per lo Sport Club Internacional, che le dedicava ogni anno festeggiamenti per il compleanno. La squadra le ha reso omaggio ricordandone “gentilezza, fede e amore”.

Dopo la sua morte, il titolo di donna più anziana è passato alla britannica Ethel Caterham, che ha 115 anni e 252 giorni ed è l’ultima persona vivente nata nel 1909. Per raggiungere il primato assoluto dovrà superare i 122 anni e 164 giorni della francese Jeanne Louise Calment, la persona più longeva mai documentata.

Champions, Sacchi: Pronostici impossibili, Roma in grande forma - Ancelotti al Brasile farà bene

La corsa alla Champions League entra nel vivo. Il pareggio della Lazio contro il Parma, che ha chiuso la 34esima giornata di Serie A, ha reso ancora più avvincente la lotta per un posto tra le prime quattro: cinque squadre in soli tre punti, con l'Atalanta terza a distanza di altri tre punti dalla Juventus quarta.

Bambino di 7 anni muore avvelenato dopo aver mangiato uova di Pasqua: arrestata l'ex del padre in Brasile

Un bambino di 7 anni è morto in Brasile dopo aver ingerito uova di Pasqua avvelenate. I dolci erano stati regalati alla famiglia dalla ex fidanzata del padre.

Argentina-Brasile Mondiali 2026: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV

Nella notte tra martedì 25 marzo e mercoledì 26 marzo, l'Argentina ospiterà il Brasile in una partita cruciale per le qualificazioni ai Mondiali 2026.