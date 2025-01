Morta a 116 anni Tomiko Itooka, la persona più anziana del mondo

Tomiko Itooka, riconosciuta come la persona più anziana del mondo dal Guinness dei Primati, è deceduta all'età di 116 anni e 220 giorni. Nata il 23 maggio 1908 a Osaka, in Giappone, è morta il 29 dicembre 2024 in una casa di cura ad Ashiya, nella prefettura di Hyogo, dove risiedeva da diversi anni.

Durante la sua giovinezza, Itooka era una giocatrice di pallavolo al liceo ed era nota per il suo spirito vivace. Si sposò all'età di 20 anni e ebbe quattro figli: due femmine e due maschi. Durante la Seconda Guerra Mondiale, gestì l'ufficio della fabbrica tessile del marito mentre lui lavorava in Corea. Dopo la morte del coniuge nel 1979, visse da sola nella prefettura di Nara, dedicandosi ad attività come l'escursionismo e l'alpinismo. Scalò due volte il Monte Ontake, alto 3.067 metri, e partecipò al pellegrinaggio di Osaka 33 Kannon, visitando 33 templi.

Itooka attribuiva la sua longevità a una dieta che includeva banane e una bevanda giapponese al gusto di yogurt chiamata Calpis. Fino all'età di 100 anni, era in grado di salire senza bastone i gradini del Santuario di Ashiya. Nel settembre 2024, dopo la morte della spagnola Maria Branyas Morera, Itooka divenne la persona più anziana del mondo.

Alla sua morte, le sopravvivono un figlio, una figlia e cinque nipoti. Il suo funerale si è svolto alla presenza di familiari e amici. Dopo la sua scomparsa, il titolo di persona più anziana del mondo passa alla suora brasiliana Inah Canabarro Lucas, di 116 anni, nata 16 giorni dopo Itooka.