Terremoto magnitudo 7.5 al largo del Cile, evacuata la regione di Magallanes per rischio tsunami

Un violento terremoto di magnitudo 7.5 ha colpito oggi al largo delle coste del Cile, spingendo le autorità a emettere un'allerta tsunami e a ordinare l'evacuazione immediata della regione di Magallanes, situata all'estremo sud del Paese. Il presidente Gabriel Boric ha comunicato l’emergenza attraverso un messaggio su X, invitando tutti i residenti delle zone costiere della regione a lasciare le proprie abitazioni e a seguire scrupolosamente le indicazioni ufficiali.

