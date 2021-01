Terremoto magnitudo 6.9 Antartide, allerta tsunami in Cile

, vicino alla base cilena Eduardo Frei. Il sisma ha avuto ipocentro a 15 chilometri di profondità. Evacuate per allerta tsunami le basi cilene e 5 altre basi straniere vicine. Poco dopo la scossa, Ufficio nazionale di emergenza cileno (Onemi) ha dato ordine di evacuazione dalle località costiere per pericolo tsunami. L'allerta doveva riguardare solo il continente del Polo sud, ma per un errore tecnico è giunta a tutto il Cile generando il panico in diverse località costiere.

