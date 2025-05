Fedez e Clara insieme in Scelte stupide: nuovo singolo e videoclip ufficiale

Disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali e in radio per Warner Music Italy, "Scelte stupide" è il nuovo singolo nato dalla collaborazione tra Fedez e Clara, accompagnato da un videoclip ufficiale diretto da Byron Rosero e dallo stesso Fedez. Il brano si muove su sonorità cupe ed elettroniche, mischiando elementi pop alla Artemas e una ritmica marziale, raccontando gli ultimi istanti di una relazione tormentata che fatica a spegnersi.

Le voci dei due artisti si fondono in un duetto intenso e viscerale, mettendo in scena le contraddizioni dell’amore, tra slanci emotivi e cadute inevitabili. Il brano prosegue la sperimentazione sonora di Fedez iniziata con "Battito", proponendo un linguaggio musicale incisivo e contemporaneo. Il video, ambientato tra scenari simbolici di controllo e caos, narra il passaggio da una perfezione artificiale a una realtà dominata dagli impulsi, in cui l’errore umano diventa protagonista.

La collaborazione rappresenta un inedito connubio tra due universi artistici diversi ma complementari: Fedez, figura centrale dello show business italiano, e Clara, una delle voci emergenti più apprezzate del pop nazionale. I due artisti, reduci dal 75° Festival di Sanremo, hanno deciso di lavorare insieme per la prima volta, firmando una canzone pensata per accompagnare l’estate 2025.

Entrambi saranno protagonisti anche dal vivo: Fedez porterà "Il Ritorno a Casa" sul palco dell’Unipol Forum di Assago con due date evento il 19 (già sold out) e il 20 settembre. Clara partirà il 10 maggio con la tappa di Melilli (SR) per il suo tour estivo, che si concluderà l’8 settembre al Porto Salvo Festival di Siderno (RC), per poi tornare live a novembre con due date nei club, il 28 a Roma e il 30 a Milano.

