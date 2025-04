Fedez e Clara insieme nel nuovo singolo Scelte stupide

Fedez e Clara insieme nel nuovo singolo Scelte stupide

Per mesi si è parlato di un presunto flirt tra Fedez e Clara, alimentato da una foto nello studio del rapper e da una cena a Milano. In realtà, i due artisti hanno avviato una collaborazione professionale, dando vita al singolo Scelte stupide, disponibile dal 2 maggio su tutte le piattaforme digitali e in radio per Warner Music Italy.

Il brano, caratterizzato da sonorità cupe e avvolgenti, racconta gli ultimi momenti di un amore difficile da lasciar andare, con le voci di Fedez e Clara che si intrecciano in un racconto viscerale e autentico.

Scelte stupide prosegue il percorso sonoro di Fedez iniziato con Battito, fondendo atmosfere pop in stile Artemas con una base elettronica marziale e incalzante. La collaborazione inedita unisce uno dei nomi più influenti dello show business italiano con una delle voci emergenti più amate della nuova generazione pop. Il 2025 sarà anche un anno importante per la musica live di entrambi: Fedez tornerà sul palco con due date evento all'Unipol Forum di Assago il 19 (sold out) e il 20 settembre, mentre Clara si esibirà per la prima volta nei club storici Orion di Roma il 28 novembre e al Fabrique di Milano il 30 novembre.

Fedez ha scelto Monte Carlo per il ponte di primavera, trascorrendo giornate tra relax e svago in una delle mete più esclusive d’Europa.

Fedez è stato paparazzato mentre baciava una ragazza misteriosa in discoteca. Il video, diventato virale sui social, è stato diffuso dal settimanale Chi, che mostra l’ex marito di Chiara Ferragni mentre balla e si scambia un bacio appassionato con una giovane donna.

Prima la cena in centro e poi la serata in discoteca: gli scatti pubblicati da Chi mostrano Fedez e Clara Soccini insieme a Milano, facendo scattare le voci su un possibile flirt.