Chi è BigMama, la rapper che conduce il Concertone del Primo Maggio a Roma

BigMama, nome d’arte di Mariana Mammone, è una delle conduttrici del Concertone del Primo Maggio 2025 in piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Classe 2000, originaria di Avellino e cresciuta a San Michele di Serino, si è trasferita a Milano da giovanissima per inseguire il sogno di diventare cantante. Oggi è tra le voci più riconoscibili della scena rap italiana, nota per il suo stile potente e l’impegno contro il body shaming.

Ha iniziato a scrivere musica nel 2013, ispirata da artisti come Salmo ed Ensi, pubblicando i primi brani su YouTube. Il successo è arrivato con “Formato XXL”, diventato un inno di accettazione e libertà per la Generazione Z, che la identifica come la “Lizzo italiana”. Nel 2022 ha pubblicato l’album “Next Big Thing” e collaborato con Myss Keta, mentre nel 2023 ha lanciato il singolo “Bloody Mary”, preludio alla partecipazione a Sanremo 2024 con “La rabbia non ti basta”.

La sua adolescenza è stata segnata da bullismo e da una lunga battaglia contro un linfoma di Hodgkin diagnosticato a 20 anni, superato dopo 12 cicli di chemioterapia nel febbraio 2021. Oggi si definisce apertamente bisessuale e vive la sua relazione con Maria Lodovica Lazzerini con orgoglio e libertà. BigMama è diventata un punto di riferimento per chi lotta per l’autoaccettazione e per la libertà d’espressione personale.

