Chi è Ermal Meta, conduttore del Concertone del Primo Maggio a Roma

Ermal Meta, insieme a BigMama e Noemi, conduce il Concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni in Laterano a Roma per la Festa dei Lavoratori. Nato il 20 aprile 1981 a Fier, in Albania, si trasferisce in Italia a 13 anni con la famiglia, stabilendosi a Bari. Il suo esordio musicale avviene nel 2006 con la band Ameba 4, partecipando al Festival di Sanremo tra i Giovani. Nel 2007 fonda La Fame di Camilla, con cui gareggia ancora a Sanremo nel 2010.

Lasciato il gruppo, diventa autore per nomi noti come Emma, Francesco Renga, Marco Mengoni e Francesca Michielin. Il suo primo singolo da solista, Lettera a mio padre, esce nel 2014, seguito nel 2016 dal primo album Umano. Il successo arriva nel 2017 con Vietato morire, terzo classificato a Sanremo e ampiamente apprezzato dalla critica. L’album omonimo contiene anche Piccola anima, in duetto con Elisa. Nel 2018 vince Sanremo con Fabrizio Moro e Non mi avete fatto niente, mentre nel 2021 torna sul podio con Un milione di cose da dirti.

Ermal Meta è legato a Chiara Sturdà, da cui ha avuto la figlia Fortuna Marie il 19 giugno 2024, a cui ha dedicato l’album Buona fortuna. In un’intervista a Verissimo, racconta le difficoltà del parto, definendo Chiara “un’eroina” per aver salvato la bambina. Oggi Fortuna ha quasi sette mesi e riconosce il padre in TV, reagendo con entusiasmo.

Meta ha rivelato anche di essere padre da tre anni di due ragazze adolescenti conosciute in una casa famiglia in Albania. Non potendole adottare legalmente, lui e Chiara hanno atteso che raggiungessero la maggiore età. A giugno si trasferiranno in Italia per vivere con loro. “Le abbiamo conosciute che avevano 15 anni. Sono le nostre figlie da tre anni”, ha raccontato a Vanity Fair, descrivendo il dolore provato al momento della loro partenza estiva come la conferma di un legame indissolubile. Le due ragazze hanno finito le superiori e a casa tutto è pronto per accoglierle.

Concertone del Primo Maggio 2025: Confermati Noemi, Ermal Meta e BigMama alla conduzione

Il Concertone del Primo Maggio 2025 vedrà nuovamente Noemi ed Ermal Meta alla conduzione, affiancati da BigMama.

Ermal Meta diventa papà - è nata la figlia Fortuna: Il mio cuore non è mai stato così grande

Ermal Meta è diventato papà La mia mano non è mai stata così grande, e nemmeno il cuore, ha scritto su Instagram postando una foto che immortala infatti la mano del cantante che tiene nella sua la minuscola manina rosa della neonata di poche ore.