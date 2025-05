Chi è Vincenzo Schettini, il prof di fisica diventato star del web sul palco del Concertone del Primo Maggio

Vincenzo Schettini partecipa oggi al Concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni in Laterano a Roma, evento simbolo della Festa dei Lavoratori. Al fianco di Ermal Meta, Noemi e BigMama, il professore di fisica salirà sul palco come co-conduttore. Nato il 7 marzo 1977 a Como e cresciuto in Puglia, Schettini è diventato noto online come content creator grazie ai suoi video divulgativi, in cui spiega concetti di fisica in modo chiaro e coinvolgente.

Appassionato di musica sin da bambino, ha studiato violino al conservatorio di Monopoli, diplomandosi nel 2000. In parallelo, ha seguito studi scientifici laureandosi in fisica all’Università di Bari e specializzandosi in didattica della fisica. Ha insegnato nelle scuole superiori pugliesi prima di lanciare nel 2015 il canale YouTube La fisica che ci piace, che ha conquistato rapidamente un vasto pubblico.

Nel 2022 ha pubblicato il libro omonimo, entrato nella top ten italiana della saggistica, seguito nel 2023 da Ci vuole un fisico bestiale. Nel 2024 ha debuttato su Rai2 con La Fisica dell’Amore, trasmissione che unisce scienza, emozioni e ospiti del mondo dello spettacolo, disponibile anche su RaiPlay.

