Roma, Primo Maggio 2025: strade chiuse, cortei e bus deviati per Concertone e manifestazioni

Home / Social News / Roma, Primo Maggio 2025: strade chiuse, cortei e bus deviati per Concertone e manifestazioni

In occasione del Primo Maggio 2025, Roma è interessata da numerose chiusure stradali e deviazioni del traffico per il tradizionale Concertone in piazza San Giovanni e per vari cortei in programma. Dopo i lavori di riqualificazione, la piazza torna a ospitare l’evento con afflusso previsto di migliaia di persone. Attivi già i divieti di sosta a Porta San Giovanni, estesi dalle 14 del 30 aprile a via Emanuele Filiberto, viale Carlo Felice, via Biancamano, via Ludovico di Savoia, via Domenico Fontana e piazza San Giovanni.

L’intera zona tra via Carlo Felice, Porta San Giovanni e via Emanuele Filiberto è chiusa al traffico. Restano percorribili le direttrici Amba Aradam-San Giovanni-Merulana, Nola-Santa Croce in Gerusalemme e Magna Grecia-Appia-La Spezia. I mezzi pubblici seguono l’orario festivo, con metropolitane attive fino all’1.30. Deviate da inizio servizio le linee 16, 51, 81, 85, 87, 360, 590, 792, e parzialmente anche le linee tram 3 e 8.

Tra le modifiche: le linee 16, 85, 360 e 590 percorrono via Conte Verde e via di Santa Croce in Gerusalemme; la linea 51 devia su Santa Croce, piazza Vittorio, Filiberto, viale Manzoni, via Labicana; l’81 passa per Magna Grecia e via Gallia, e rientra da Terme di Caracalla; la 87 su Santa Croce e via Nola; la 792 limita a via Ferratella in Laterano. Ulteriori deviazioni possibili dalle 14 per le linee 81, 87 e 360 in base all’affluenza. Dopo il concerto, previsto fino a mezzanotte, l’area resterà chiusa fino alle prime ore del 2 maggio per la pulizia di Ama. Deviazioni notturne per le linee nMA, n3d, n3s, nMc.

Dalle 8 del 1° maggio scatta anche il divieto di transito sulle stesse strade (eccetto via Fontana). Dalle 9 alle 13 si terrà un corteo da piazza Vittorio a via dei Fori Imperiali, passando per via dello Statuto, largo Brancaccio, via Lanza, via Cavour e largo Ricci, con partecipazione attesa di 5000 persone. Previsti divieti di sosta e chiusure temporanee in piazza Vittorio, Statuto, Annibaldi e largo Ricci. Coinvolte nelle deviazioni le linee bus 16, 51, 70, 71, 75, 85, 87, 360, 590, 649, 714 e C3.

Per l’evento "Primo Maggio Tiburtino", dalle 7 del 1° maggio alle 2 del 2 maggio, chiusa la corsia laterale di via Tiburtina da via Morello a via Cave di Pietralata, in direzione Centro. Attesi rallentamenti. Previsto anche un corteo da largo Preneste a Parco Sangalli dalle 9.30 alle 13, con passaggi su Acqua Bulicante, della Vedova, Antonini, Maranella, Eratostene, Tempesta, Maggi, Bufalini, Filarete, Alessi, Baracca e Carlo della Rocca. Divieto di sosta in via Baracca tra i civici 1 e 45.

Concertone del Primo Maggio 2025: Confermati Noemi, Ermal Meta e BigMama alla conduzione

Il Concertone del Primo Maggio 2025 vedrà nuovamente Noemi ed Ermal Meta alla conduzione, affiancati da BigMama.

Previsioni Meteo: sole e caldo fino al primo maggio, poi peggiora

Il fine settimana in Italia vedrà un netto miglioramento delle condizioni meteorologiche con l'arrivo dell'anticiclone africano, che porterà sole e temperature in aumento.

Mascherina al chiuso : proroga obbligo primo maggio

Dal 1° maggio, secondo quanto appreso da fonti parlamentari, arriverà un'ordinanza del ministro Speranza che estenderà l'obbligo di indossare la mascherina anche al chiuso anche a maggio, ma non ovunque.