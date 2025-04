Teramo, bimba di sei mesi trovata morta nella culla dell’asilo nido a Torano Nuovo

Una bimba di sei mesi è stata trovata morta all’interno dell’asilo nido Bimbi a bordo di Torano Nuovo, in provincia di Teramo. Secondo quanto riferito dai media locali, la piccola era nella sua culla quando un’educatrice, intorno alle 16:30, ha provato a svegliarla senza ottenere risposta. La neonata, residente ad Ancarano, non mostrava segni di vita. È stato subito allertato il 118 e sul posto è arrivata un’ambulanza medicalizzata, ma ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile.

La salma è stata trasferita all’ospedale di Sant’Omero, dove è a disposizione dell’autorità giudiziaria. La Procura di Teramo ha aperto un’inchiesta per chiarire le cause della morte e ha disposto l’autopsia. Le indagini sono affidate ai carabinieri.

