Blanco annuncia il ritorno con un nuovo brano: pubblicato il primo spoiler sui social

Blanco torna sulla scena musicale con un annuncio ufficiale pubblicato su Instagram. Il cantautore bresciano ha condiviso un video in cui appare sospeso a mezz'aria, probabilmente sul set di un nuovo videoclip. A fare da didascalia, solo una frase: “Sto tornando”, pubblicata il 31 settembre 2024. L’unico indizio concreto rivelato finora è una data: 9 maggio, che potrebbe coincidere con l’uscita del prossimo singolo o album.

Nonostante la pausa discografica, Blanco – all’anagrafe Riccardo Fabbroni – è rimasto attivo come autore: nel 2025 ha firmato tre brani in gara al Festival di Sanremo (“La cura per me”, “Lentamente” e “Se t’innamori muori”). Ora però è pronto a tornare anche come interprete, e il video diffuso sui social ne è la conferma.

Nel filmato, il 22enne canta una strofa inedita: “Torni a sorridere, era quello che m’interessava”, lasciando intendere che possa trattarsi di un’anticipazione del nuovo singolo. I fan hanno accolto con entusiasmo il ritorno dell’artista: “Aspettavamo tutti il tuo ritorno”, ha scritto un utente. Tanti anche i commenti ironici, tra cui quello di Tananai: “Tenetelo lì appeso che è pericoloso”. Anche il produttore Michelangelo ha reagito al video, aggiungendo l’emoticon della bobina da film.

