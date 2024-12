Selena Gomez annuncia il fidanzamento con Benny Blanco: Il per sempre inizia ora

Selena Gomez ha annunciato il suo fidanzamento con il produttore discografico Benny Blanco attraverso un post su Instagram, dichiarando: "Il per sempre inizia ora". Nelle immagini condivise, la cantante mostra un anello di diamanti e momenti di gioia con il futuro marito.

Numerose celebrità hanno espresso la loro felicità per la coppia. Taylor Swift ha commentato: "Sì, sarò la damigella", mentre Jennifer Aniston ha scritto: "Tesoro!! Congratulazioni sweet mama". Anche Lily Collins, Nina Dobrev, Lil Nas X, Cardi B, Suki Waterhouse e Gordon Ramsay hanno inviato i loro auguri.

Benny Blanco, all'anagrafe Benjamin Joseph Levin, è un produttore musicale che ha collaborato con artisti come Rihanna, Ed Sheeran e Justin Bieber. La sua relazione con Selena Gomez è iniziata nel giugno 2023, ma i due si conoscono dal 2019, quando hanno lavorato insieme al brano "I Can't Get Enough".

La coppia ha reso pubblica la loro relazione nel dicembre 2023, condividendo scatti insieme sui social e partecipando a eventi pubblici. In un'intervista a The Hollywood Reporter, Selena Gomez ha dichiarato: "Questa è la relazione più sicura in cui sono stata e vedo un futuro insieme a questa persona".

Benny Blanco ha espresso il suo amore per Selena Gomez in diverse occasioni. Durante un'intervista al The Howard Stern Show, ha affermato: "Quando la guardo, penso che non c'è cosa al mondo che potrebbe essere meglio di questo".

La notizia del fidanzamento ha suscitato grande entusiasmo tra i fan e i media, con numerosi articoli che celebrano l'unione della coppia. Attualmente, non sono stati resi noti dettagli sulla data del matrimonio.

