Arnaldi elimina Tiafoe e vola ai quarti del Masters 1000 di Madrid

Arnaldi elimina Tiafoe e vola ai quarti del Masters 1000 di Madrid

Matteo Arnaldi conquista l’accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid superando Frances Tiafoe, numero 17 del mondo, con il punteggio di 6-3, 7-5. L’azzurro, attualmente numero 44 del ranking ATP, ha chiuso la sfida in poco più di un’ora e mezza. Avvio brillante per Arnaldi, che strappa due volte il servizio all’americano nel primo set, chiuso 6-3. Più combattuto il secondo parziale: dopo il break dell’italiano nel settimo game e l’immediato controbreak, è nell’undicesimo game che Arnaldi piazza l’allungo decisivo, chiudendo il set 7-5. Nei quarti affronterà il vincente tra Jack Draper e Tommy Paul, dopo il ritiro per infortunio di Matteo Berrettini.

