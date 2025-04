Francesco Totti ospite a Che Tempo Che Fa domenica 4 maggio su Nove

Francesco Totti sarà protagonista di un’intervista esclusiva a Che Tempo Che Fa, in onda domenica 4 maggio 2025 in diretta sul Nove dalle 19:30 e in streaming su discovery+. Icona del calcio italiano e simbolo della Roma, Totti racconterà la sua straordinaria carriera che lo ha visto indossare per 25 stagioni consecutive la maglia giallorossa, dal 1992/93 al 2016/17, totalizzando 786 presenze ufficiali e 307 gol complessivi.

Capitano della Roma dal 1998, ha mantenuto la fascia per 19 stagioni fino al suo ritiro il 28 maggio 2017. Con 250 reti in Serie A, è il miglior marcatore della storia del campionato con un’unica squadra e il secondo miglior realizzatore italiano di sempre.

Campione del mondo nel 2006 con la nazionale, ha vinto uno scudetto (2000/01), due Coppe Italia e due Supercoppe italiane. Inserito nel FIFA 100 da Pelé, ha ricevuto riconoscimenti come la Scarpa d’oro (2007), 11 Oscar del calcio AIC e l’ingresso nella Hall of Fame del calcio italiano nel 2018.

