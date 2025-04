La Stagione 3 Furiosa di Black Ops 6 e Warzone arriva il 1° maggio con

Home / Social News / La Stagione 3 Furiosa di Black Ops 6 e Warzone arriva il 1° maggio con

La Stagione 3 Furiosa di Call of Duty: Black Ops 6 arriva il 15 marzo e introduce nuovi contenuti entusiasmanti, arricchendo il gioco con nuove mappe Multiplayer, modalità a tempo limitato, aggiornamenti per Zombi e Warzone, oltre a una serie di eventi e contenuti esclusivi.

Haven - Un'ex tenuta di lusso trasformata in rifugio segreto del KGB. Questa mappa di dimensioni medie è ambientata sulle coste di un Paese europeo e alterna ambienti eleganti, come una sala da biliardo e una serra, a spazi più pericolosi come un bunker sotterraneo e una zona portuale. Perfetta per scontri a medio raggio, Haven premia il gioco tattico e il controllo delle rotte interne.

Signal - Ambientata nella famigerata Numbers Station, questa mappa introduce il combattimento in ambienti misti con zone sia sopra che sotto l'acqua. Aspettati spazi angusti e verticalità, con battaglie intense nei tunnel inondati e su piattaforme sospese.

Modalità Operations: Un evento a tempo limitato strutturato in più fasi che mette alla prova la resistenza dei giocatori. Ogni intervallo introduce modificatori di gameplay casuali per tutti gli Operatori sul campo, creando sfide uniche e inaspettate che richiedono continui adattamenti dello stile di gioco.

Nuovo Perk Vendetta: Attivando questo vantaggio, i giocatori possono rintracciare chi li ha eliminati: il nemico viene automaticamente marcato sulla mappa, offrendo l'opportunità perfetta per vendicarsi.

La versione integrale con tutti i nuovi dettagli di Haven e Signal sono disponibili sul blog di Call of Duty.

Zombi

Modalità "Zombie Snacks": Un'esperienza a tempo limitato che sostituisce la salute dell'Operatore con una barra energetica. Più si eliminano zombi senza subire danni, più si riempie questa barra, sbloccando abilità speciali e aumentando le prestazioni.Abilità Frost Blast: Ritorna l'Upgrade da campo che congela i nemici sul posto con una potente esplosione ghiacciata, ora potenziabile con Augmenti Maggiori e Minori per personalizzare l'effetto e aumentarne raggio o durata.Modalità "Shattered Veil - Directed Mode": Un'esperienza personalizzabile che introduce limiti ai round e una guida passo-passo per completare la Quest principale, ideale per i giocatori che vogliono affrontare la storia con più struttura e supporto.

Warzone

Novità su Verdansk: La mappa cambia ancora con nuove funzioni come treni dinamici su cui salire per muoversi rapidamente, High Value Loot Zones con bottino potenziato, e la nuova moto da combattimento Triumph TF 250-X, agile e potente per spostamenti rapidi in città.Modalità LTM Resurgence: Due nuove varianti si uniscono al roster: "High Trip Resurgence" con modificatori psichedelici e gameplay surreale, e "Massive Resurgence" che aumenta il numero di giocatori e l'intensità degli scontri.

Contenuti Generali

Nuove Armi: La "Ladra SMG", un'arma leggera con alta cadenza di fuoco e ottima portata, e la "Conversione Mini-Rocket 7.62" per il Goblin Mk 2, che trasforma l'arma in un'unità d'assalto con potenza esplosiva.Eventi Stagionali: "High Art" in collaborazione con Seth Rogen, "Blaze of Glory" e "C.O.D.E. Got Your Six" che permettono di sbloccare contenuti esclusivi, con ricavi a supporto dei veterani.Novità nello Store: Bundle con skin Ultra, Reactive e Mastercraft, inclusi quelli della collezione Call of Duty Endowment – United Force: Tracer Pack, con parte dei proventi destinata a supportare l'inserimento lavorativo dei veterani.

Tutti i dettagli sulla Stagione 3 Reloaded sono disponibili sul canale YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=ppHGjLCm59I)

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Maria Corleone, seconda stagione al via il 29 aprile: trama e anticipazioni

Stasera, martedì 29 aprile, debutta la seconda stagione di Maria Corleone in prima serata su Canale 5.

Diablo IV - Torna Belial nella Stagione 8

Blizzard Entertainment ha svelato la verità sul Signore della Menzogna. Diablo IV: Il Ritorno di Belial inizia il 29 aprile.

STAR WARS: ANDOR - i prodotti Funko per la seconda stagione

Il 23 aprile 2025 è una data da segnare in calendario per tutti gli amanti di Star Wars.Dopo il successo della prima stagione, arrivano in Italia su Disney+ le nuove puntate di Andor, la serie tv che segue le vicende dell’eroe dell'Alleanza Ribelle Cassian Andor.