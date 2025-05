La Stagione 4 di Black Ops 6 e Warzone arriva il 29 maggio

La nuova stagione segna il ritorno di Stitch e numerose nuove avventure

La Stagione 4 di Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone arriva la prossima settimana, il 29 maggio. Questa nuova stagione introduce una serie di contenuti entusiasmanti, tra cui il ritorno di un personaggio iconico, nuove mappe, modalità di gioco e aggiornamenti significativi.

Vikhor "Stitch" Kuzmin, noto antagonista di Black Ops Cold War, fa il suo ritorno in un'alleanza sorprendente con Russell Adler. Dopo essere stato detenuto in una prigione segreta della CIA in Islanda, Stitch viene liberato da Adler per collaborare nella missione di smascherare le talpe del Pantheon. Questa collaborazione segna un punto di svolta nella narrativa della serie, offrendo ai giocatori una trama ricca di colpi di scena. A questo link il trailer sul ritorno di Stitch.

Novità nel Multiplayer

Nuove Mappe: I giocatori potranno esplorare nuove ambientazioni, tra cui una Downtown rinnovata a Verdansk e una base in Islanda, teatro della fuga di Stitch.

I giocatori potranno esplorare nuove ambientazioni, tra cui una Downtown rinnovata a Verdansk e una base in Islanda, teatro della fuga di Stitch. Modalità Competitive: Introdotte nuove modalità di gioco che metteranno alla prova le abilità dei giocatori in scenari dinamici e coinvolgenti.

Modalità Zombi: Introduzione di "Grief"

La modalità Zombi si arricchisce con "Grief", una nuova esperienza competitiva che sfida due squadre a sopravvivere e ostacolarsi a vicenda in un ambiente infestato. Oltre a questa modalità, vengono aggiunti nuovi GobbleGum e sfide a tempo limitato che ampliano ulteriormente l'esperienza di gioco.

Warzone: Nuove Aree e Miglioramenti

Nuovo Punto di Interesse - The Overlook: Una nuova area strategica che offre opportunità tattiche inedite per i giocatori.

Una nuova area strategica che offre opportunità tattiche inedite per i giocatori. Classificate Battle Royale e Resurgence: Aggiornamenti alle modalità classificate con nuove ricompense e bilanciamenti.

Aggiornamenti alle modalità classificate con nuove ricompense e bilanciamenti. Miglioramenti al Gameplay: Introdotte nuove funzionalità per migliorare l'esperienza di gioco complessiva.

Battle Pass e Contenuti Esclusivi

Il nuovo Battle Pass della Stagione 4 offre oltre 100 ricompense, tra cui nuove skin per operatori, progetti di armi e contenuti esclusivi. Stitch sarà disponibile come operatore sbloccabile attraverso il Battle Pass.

Evento "High Art"

In attesa del lancio ufficiale, i giocatori possono partecipare all'evento "High Art", disponibile fino al 22 maggio, che offre ricompense esclusive e un'anteprima dei contenuti della nuova stagione.

Per ulteriori dettagli e per rimanere aggiornati sulle novità, visitate il blog ufficiale di Call of Duty .

Link a materiali utili: