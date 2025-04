William e Kate celebrano 14 anni di matrimonio con un viaggio romantico sull'isola di Mull

Il principe William e la principessa Kate hanno festeggiato il loro 14º anniversario di matrimonio con una fuga romantica in Scozia, condividendo sui social immagini e un messaggio affettuoso: "È meraviglioso essere di nuovo sull'isola di Mull. Grazie a tutti per il caloroso benvenuto, W & C". La coppia ha iniziato il viaggio a Tobermory, celebre per essere il set della serie per bambini Balamory, dove hanno annunciato il finanziamento per due nuovi centri comunitari.

Durante i due giorni sull'isola, William e Kate hanno incontrato artigiani, agricoltori e residenti, celebrando l’anniversario in modo semplice ma significativo. La principessa ha sfoggiato un look elegante ma informale con una giacca in tweed marrone, camicia azzurra e pantaloni scuri. Il principe indossava una camicia azzurra e un blazer grigio.

William e Kate si sono conosciuti oltre vent’anni fa all’Università di St Andrews, si sono sposati il 29 aprile 2011 nell’Abbazia di Westminster e oggi portano anche i titoli scozzesi di duca e duchessa di Rothesay.

L’isola di Mull, abitata da circa 3.000 persone, è una popolare destinazione turistica famosa per paesaggi spettacolari, spiagge selvagge e una fauna ricchissima. Tobermory, definita la città "gioiello" dell’isola, attira molti visitatori, ed è spesso punto di partenza per le isole di Staffa e Treshnish. La costa ospita circa un quarto delle specie mondiali di balene, delfini e focene, insieme a foche, lontre e aquile di mare dalla coda bianca che nidificano nella zona.

