William e Kate celebrano 14 anni di matrimonio con un soggiorno romantico sull'isola di Mull

William e Kate trascorreranno il loro 14° anniversario di matrimonio in un cottage con angolo cottura sull’isola di Mull, in Scozia. La coppia reale tornerà nel Paese dove si è conosciuta per una visita di due giorni, durante la quale incontrerà artigiani, agricoltori e residenti locali. Sposati il 29 aprile 2011 nell’Abbazia di Westminster, William e Kate potrebbero celebrare la ricorrenza martedì prossimo con una cena privata, anche se non è noto chi cucinerà nel cottage.

Insieme da oltre vent’anni, si sono conosciuti all’Università di St Andrews e sono diventati amici prima che iniziasse la loro relazione. Dopo il matrimonio, sono diventati genitori di George, Charlotte e Louis. Il loro legame, secondo fonti vicine alla famiglia, si sarebbe rafforzato negli ultimi mesi dopo le cure oncologiche affrontate da Kate.

L’isola di Mull appartiene alle ex terre governate dal Lord of the Isles, titolo che William ha ereditato da re Carlo. In Scozia, i principi del Galles sono conosciuti come Duca e Duchessa di Rothesay. Martedì inizieranno la visita nella città di Tobermory, dove visiteranno un centro comunitario e il Tobermory Producers Market, con degustazioni di prodotti locali e incontri con produttori e artisti dell’isola.

