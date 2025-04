Michelle Hunziker e Stefano Rosso insieme a Milano con la figlia di lui: complicità e voci su un nuovo amore

Michelle Hunziker e Stefano Rosso insieme a Milano con la figlia di lui: complicità e voci su un nuovo amore

Michelle Hunziker e Stefano Rosso sono stati paparazzati a Milano durante una passeggiata in compagnia della piccola Rania, figlia di lui e dell’ex compagna Francesca Chillemi. Le immagini, pubblicate dal settimanale Diva e Donna, mostrano la conduttrice e l’imprenditore in atteggiamenti rilassati e naturali, descritti dal magazine come segnali di un’“inaspettata familiarità”. La presenza di Rania ha rafforzato le voci su un possibile legame più profondo, alimentando i rumors su una nuova coppia nel mondo dello spettacolo.

Non è la prima volta che Hunziker e Rosso vengono avvistati insieme: già in altre occasioni erano stati fotografati in momenti privati. Entrambi hanno chiuso le loro relazioni precedenti e, secondo le indiscrezioni, potrebbero essere pronti a costruire qualcosa di nuovo. Il feeling tra Michelle e la bambina, evidenziato dalla spontaneità dei gesti e delle interazioni, contribuisce a far crescere le ipotesi su un rapporto già ben avviato. Le foto esclusive pubblicate dal magazine lasciano spazio a ogni scenario, dalla semplice amicizia all'inizio di una nuova storia d’amore.

