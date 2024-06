India - scontro tra treni: almeno 13 morti e 25 feriti

Lo riportano i media indiani citando il funzionario della polizia locale Abhishel Roy.

Attualità - E' salito a tredici morti il bilancio dello scontro tra un treno merci e uno passeggeri in India, a sette chilometri dalla stazione di New Japaiguri, nella regione di Rangapani, nello Stato del Bengala occidentale. Lo riportano i media indiani citando il funzionario della polizia locale Abhishel Roy. 25 i feriti nell'incidente secondo quanto riportato dal Times of India. Il chief minister del Bengala occidentale Mamata Banerjee si è detta ''scioccata per il tragico incidente ferroviario'' spiegando che ''soccorritori, medici e ambulanze sono stati inviati sul luogo'' della collisione. Secondo il Times of India la collisione ha provocato il deragliamento di almeno due scompartimenti del treno passeggeri.