Stati Uniti, 16 morti per il maltempo: due bambini tra le vittime

Sono almeno 16 i morti causati dalla nuova ondata di maltempo che ha investito il Sud e il Centro degli Stati Uniti, con forti piogge, inondazioni e segnalazioni di tornado. Le vittime sono state registrate da mercoledì in Tennessee, Missouri, Indiana, Arkansas e Kentucky, secondo quanto riportato dalla Cnn.

Il bilancio più grave si registra in Tennessee, dove le autorità hanno confermato 10 vittime. In Kentucky un bambino di nove anni è morto trascinato via dall'acqua mentre camminava per raggiungere la fermata dello scuolabus. Sempre nello stesso stato, un uomo di 74 anni è rimasto intrappolato nella sua auto, completamente sommersa dall’acqua, e ha perso la vita.

In Missouri sono deceduti due vigili del fuoco in due interventi separati, uno mercoledì e uno venerdì. In Indiana è stato segnalato il decesso di un 27enne, mentre in Arkansas un bambino di cinque anni è morto in seguito alle intense piogge che, secondo Abc, hanno raggiunto in pochi giorni i livelli di tre mesi.

Numerose zone restano sommerse e diversi isolati sono ancora sott’acqua. In molte aree colpite sono stati avvistati tornado, aggravando ulteriormente la situazione.

