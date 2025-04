Cala Goloritzè in Sardegna è la spiaggia più bella del mondo nel 2025

Cala Goloritzè, sulla costa orientale della Sardegna, è stata eletta la spiaggia più bella del mondo nella classifica 2025 di The World's 50 Best Beaches. Il riconoscimento è frutto delle esplorazioni svolte da giudici, Beach Ambassador e dal team del portale che ha stilato la classifica, analizzando 50 spiagge selezionate in tutto il mondo.

Descritta come una meraviglia in grado di suscitare emozioni intense già alla vista, Cala Goloritzè si distingue per la sua natura incontaminata e per un suggestivo pinnacolo calcareo di 143 metri, simile a una cattedrale. Le sue acque cristalline sono ideali per il nuoto e la spiaggia è al centro di una rigorosa politica di conservazione ambientale. Dichiarata monumento naturale negli anni '90, è rimasta protetta grazie a un accesso limitato: si può raggiungere solo a piedi, con numero chiuso di ingressi giornalieri, oppure via mare, con le imbarcazioni che possono fermarsi solo a 200 metri dalla riva.

La classifica si chiude ancora con l’Italia, grazie a La Pelosa di Stintino, situata sulla costa nord-occidentale della Sardegna. Considerata una delle spiagge più belle d’Europa, è famosa per le sue acque turchesi e poco profonde che ricordano quelle delle destinazioni tropicali, pur trovandosi nel cuore del Mediterraneo.

