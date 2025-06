Clima, temperature record a maggio 2025: il secondo mese più caldo mai registrato nel mondo

Maggio 2025 si conferma come uno dei mesi più caldi di sempre, registrando il secondo maggio più caldo nella storia globale con una media di 15,79°C. Un aumento di 0,53°C rispetto alla media del periodo 1991-2020, secondo il Copernicus Climate Change Service. Questo dato allarma e ci invita a riflettere sull’urgenza di agire per il nostro pianeta, perché i segnali climatici sono chiari: il cambiamento climatico richiede azioni immediate e decisive.