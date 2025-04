Barcellona-Inter Champions League: orario, formazioni ufficiali e diretta tv in chiaro sul NOVE

L'Inter torna protagonista in Champions League affrontando oggi, mercoledì 30 aprile, il Barcellona allo stadio Montjuic nella semifinale d'andata. I nerazzurri, dopo le sconfitte con Milan in Coppa Italia e Roma in campionato, cercano riscatto contro la formazione di Flick, reduce dal successo nella Supercoppa di Spagna contro il Real Madrid. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 21.

Le probabili formazioni

Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Cubarsí, Martinez, Martin; de Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Torres. All. Flick

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Thuram. All. Inzaghi

La partita sarà trasmessa in diretta su Prime Video e visibile gratuitamente anche sul canale NOVE.

