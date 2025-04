Borussia Dortmund-Barcellona, ritorno quarti Champions League: formazioni, orario e diretta TV

La Champions League torna protagonista con il ritorno dei quarti di finale tra Borussia Dortmund e Barcellona, in programma oggi, martedì 15 aprile, alle ore 20:45. I blaugrana arrivano al Signal Iduna Park forti del netto 4-0 dell’andata, firmato dai gol di Raphinha, Yamal e dalla doppietta di Lewandowski.

Le probabili formazioni

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Emre Can, Schlotterbeck, Bensebaini; Nmecha, Chukwuemeka; Adeyemi, Brandt, Beier; Guirassy. Allenatore: Kovac

Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Fermin Lopez, Raphinha; Lewandowski. Allenatore: Flick

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su SkySport e disponibile anche in streaming tramite Sky Go e NOW.

