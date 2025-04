Gene Hackman non mangiava da giorni prima della morte

Gene Hackman non aveva mangiato da diversi giorni prima della morte. Il particolare emerge dai risultati definitivi dell'autopsia sull'attore e sulla moglie, ritrovati parzialmente mummificati il 26 febbraio.

Il livello di acetone nel sangue della star di Hollywood era pari a 5,3 mg/dl, compatibile con un digiuno prolungato (il valore normale è inferiore a 0,3 mg/dl). Questo può indicare chetoacidosi indotta da digiuno, diabete o metabolismo di alcol isopropilico. Gli esami forensi hanno chiarito le cause della morte dell'attore 95enne e della moglie Betsy Arakawa, 65 anni, trovati senza vita nella loro casa insieme al cadavere di uno dei cani.

Inizialmente si era ipotizzata una fuga di monossido di carbonio, poi esclusa. I primi esiti dell'autopsia avevano indicato che Hackman era morto per una malattia cardiovascolare aggravata dall'Alzheimer, circa una settimana dopo il decesso della moglie. Betsy Arakawa era deceduta a causa di un’infezione da hantavirus, trasmessa da roditori. I risultati definitivi, diffusi dalle autorità di Santa Fe, confermano le prime conclusioni.

Secondo Fox News, l'attore è morto per una "grave malattia cardiovascolare aterosclerotica e ipertensiva", con una storia di insufficienza cardiaca congestizia e alterazioni renali croniche da ipertensione. Il pacemaker ha rivelato infarti miocardici pregressi. L’esame cerebrale ha riscontrato segni compatibili con uno stadio avanzato del morbo di Alzheimer, che ha contribuito significativamente alla morte.

Hackman è risultato negativo all’hantavirus. I test hanno escluso anche l'avvelenamento da monossido di carbonio, con una saturazione inferiore al 5%. Betsy Arakawa è morta per un’infezione da hantavirus, probabilmente contratta a causa di roditori presenti nella casa. Le indagini hanno mostrato che, tra l'8 e l'11 febbraio, la donna aveva effettuato ricerche online su Covid-19 e sintomi simil-influenzali, prima di rivolgersi al centro medico Cloudberry di Santa Fe.

In un'e-mail dell'11 febbraio alla sua massaggiatrice, Betsy riferiva che Hackman si era sottoposto a un test per il Covid dopo aver manifestato sintomi influenzali. La donna è morta quello stesso giorno, mentre Hackman è deceduto una settimana dopo, il 18 febbraio, probabilmente senza chiedere aiuto a causa dell'aggravarsi del suo Alzheimer.

