Gene Hackman e la moglie trovati morti: è una morte sospetta

L'attore Gene Hackman, 95 anni, e sua moglie, la pianista Betsy Arakawa, 63 anni, sono stati trovati morti nella loro residenza di Santa Fe, Nuovo Messico. I corpi sono stati scoperti mercoledì pomeriggio da due addetti alla manutenzione, preoccupati poiché non vedevano la coppia da circa due settimane. Accanto a loro è stato rinvenuto anche il corpo senza vita di uno dei loro tre cani; gli altri due sono stati trovati vivi.

Secondo le autorità, i corpi presentavano segni di decomposizione, suggerendo che fossero deceduti da diversi giorni. La porta d'ingresso della casa è stata trovata aperta, ma non sono stati rilevati segni di effrazione. Il corpo di Hackman è stato trovato all'ingresso dell'abitazione, mentre quello di Arakawa era nel bagno, vicino a un flacone di medicinali aperto e a delle pillole sparse. Uno dei cani è stato trovato morto in un armadio del bagno.

Inizialmente, la figlia di Hackman, Elizabeth Jean, ha ipotizzato una possibile intossicazione da monossido di carbonio. Tuttavia, le verifiche effettuate dai vigili del fuoco e dalla compagnia del gas non hanno rilevato perdite o anomalie negli impianti. Le autorità hanno definito le circostanze "sufficientemente sospette" da richiedere un'indagine approfondita.

Gene Hackman, vincitore di due premi Oscar, e Betsy Arakawa erano sposati dal 1991 e risiedevano a Santa Fe da diversi anni. Le indagini sulle cause del decesso sono ancora in corso.

