Sinner si confessa al Tg1: salta Vespa, De Martino posticipato alle 20.50

Jannik Sinner sarà protagonista questa sera, martedì 29 aprile, su Rai1 alle ore 20.30 con un'intervista esclusiva condotta dal direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci. A pochi giorni dal ritorno in campo agli Internazionali d'Italia (in programma dal 7 al 18 maggio a Roma), il numero uno del tennis mondiale parlerà dopo tre mesi di sospensione per il caso Clostebol, in uno speciale intitolato "Gioco, partita, incontro. Con Sinner".

La presenza del tennista azzurro rivoluziona il palinsesto della fascia di access prime time: salta "Cinque Minuti" di Bruno Vespa, che si prende una pausa di un giorno, mentre "Affari Tuoi", condotto da Stefano De Martino, andrà in onda alle 20.50.

Durante l'intervista, Sinner ha raccontato il difficile momento vissuto negli ultimi mesi: "Come mi sono sentito io in campo non è il modo in cui un giocatore si dovrebbe sentire. Noi ci alleniamo tanto per divertirci quando giochiamo una bella partita. Questo divertimento giorno dopo giorno è andato un po’ via, perché ho pensato ad altre cose".

Il tennista ha poi spiegato di essere ora concentrato sul rientro: "Ormai non manca tanto, ci vediamo a Roma e speriamo di essere abbastanza preparati. Sono molto contento di tornare, non c’è posto più bello. Molto presto ci saremo non solo io, ma tutto il gruppo italiano con giocatori incredibili: ci aspettiamo un bel tifo".

