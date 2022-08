Un posto al sole dal 29 Agosto nuovo orario. Inizierà alle 20.50

Da diversi anni l’orario ufficiale di Un posto al sole era fissato alle 20.45, anche se spesso la soap partenopea di Rai 3 ha avuto una partenza un minimo “flessibile” (adattandosi alle durate dei programmi precedenti e successivi della rete). Ora Upas, come sappiamo, riprende lunedì 29 agosto dopo la pausa estiva attualmente in corso e sin da subito ci sarà un piccolo “ritocco” proprio per quanto riguarda l’orario di inizio.

Avrete sicuramente seguito negli scorsi mesi la delicata questione riguardante la striscia di attualità politica che la Rai sembrava voler posizionare proprio all’orario in cui vanno in onda le vicende di Palazzo Palladini. Alla fine la faccenda si è fortunatamente risolta attraverso l’avvio di una trasmissione quotidiana di soli dieci minuti (Il cavallo e la torre, con Marco Damilano) che si inserirà in palinsesto subito prima di Un posto al sole e proprio dal 29 agosto.

Dunque, per la stagione 2022-2023 la soap è ufficialmente prevista alle 20.50 come si può anche vedere dalla guida TV su RAIPLAY, cinque minuti più tardi rispetto alle precedenti annate: questo è il nuovo orario per seguire le storie dei nostri protagonisti. Scopriremo col tempo se l’inizio dei vari episodi sarà puntuale o di tanto in tanto slitterà di qualche minuto…

Comunque sia, tutti pronti il 29 agosto (alle 20.50, lo ribadiamo!) per scoprire cosa ne è stato di Viola (Ilenia Lazzarin) e Susanna (Agnese Lorenzini) dopo gli spari di Lello Valsano (Gianluca Pugliese). E vi anticipiamo sin d’ora che la settimana d’esordio non mancherà di riservare grandi sconvolgimenti…

