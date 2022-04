Vendita Biglietti Finale Coppa Italia 2022 Inter Juventus : Ecco le info

Tutto pronto per la finale di Coppa Italia tra Inter e Juventus. In effetti, quasi tutto. Infatti, prima della partita, i. Sarà la prima finale a pieno regime dopo il Covid, ed entro l'11 maggio la capienza complessiva sarà di circa 68/70mila persone per uno Stadio Olimpico che si preannuncia gremito.

La finale della Coppa Italia 2022 si svolgerà alle ore 21:00 di mercoledì 11 maggio. A Inter Juventus due squadre dovrebbero essere garantiti circa 30.000 biglietti ciascuno; il resto sarebbe stato offerto in vendita gratuita. Pertanto, una quota uguale di biglietti sarà messa a disposizione di ciascun fan club. Al momento la data di vendita dei biglietti non è ancora ufficiale, ma è molto probabile che i biglietti inizino a vendere nella settimana dal 25 aprile al 1 maggio.

Per quanto riguarda la data di vendita, nulla è ancora certo. L'ultimo riferimento per i possibili prezzi dei biglietti è la finale del 2019 tra Atalanta e Lazio. In quell'occasione le curve costavano 35 euro, mentre le separate erano in vendita a 50 euro; le tribune di Monte Mario e Tevere erano in vendita a 130 euro (ma a prezzo ridotto -70 euro- per i ragazzi sotto i 16 anni). I biglietti per i non deambulanti e 100% portatori di handicap con accompagnatore erano in vendita a 50 euro. Altre info su : inter.it e juventus.com

