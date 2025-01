Kalinskaya e Sinner: La vittoria di Jannik a Melbourne non cambia nulla

Anna Kalinskaya e Jannik Sinner continuano a essere al centro dell'attenzione. La coppia, che ha suscitato molta curiosità tra i tifosi, sembra aver superato una fase di crisi, ma alcuni segnali lasciano intendere che la situazione potrebbe non essere completamente risolta. Nonostante il trionfo di Sinner agli Australian Open 2025, i due tennisti non hanno mai commentato pubblicamente la loro relazione, mantenendo un profilo basso e lasciando trapelare solo piccoli indizi tramite i social.

Recentemente, in occasione della conferenza stampa di presentazione del torneo di Singapore, la questione è tornata d'attualità, quando Kalinskaya è stata intervistata sulla vittoria di Sinner a Melbourne e sullo stato del loro legame. La risposta della tennista russa, però, non ha dissipato i dubbi: "Non penso che ci sia pressione su di noi ora. La sua vittoria non cambia nulla."

Nel frattempo, Kalinskaya ha dovuto ritirarsi dagli Australian Open prima di scendere in campo, a causa di problemi fisici che hanno segnato la sua stagione 2024, inclusa la mancata partecipazione al match contro l'australiana Kimberly Birrell. La tennista 26enne sta ancora affrontando questi difficili problemi fisici, che continuano a condizionare la sua carriera.

