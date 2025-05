Jannik Sinner smentisce la relazione con Lara Leito: Sorprendente vedere come una foto venga fraintesa

Jannik Sinner ha smentito pubblicamente i rumors su una presunta relazione con Lara Leito. Alla vigilia degli Internazionali d’Italia 2025, durante la conferenza stampa al Foro Italico, il numero uno del mondo ha chiarito: “In questo momento non ho una relazione”. Il gossip era esploso dopo la pubblicazione di alcune immagini che ritraevano la modella russa durante gli allenamenti del tennista a Montecarlo.

“Sono rimasto molto sorpreso da alcune foto”, ha spiegato Sinner, evidenziando come ci sia grande attenzione anche sulla sua vita privata: “Anche quando non gioco, mi accorgo di quanta attenzione quotidiana ci sia su di me”. Ha poi aggiunto che “una semplice immagine può essere interpretata in modo molto distante dalla realtà”.

Sinner, reduce da una sospensione di tre mesi per il caso Clostebol, ha confessato di aver affrontato un momento difficile: “Ero confuso, sono tornato a casa e mi sono rifugiato nella mia famiglia”. Le indiscrezioni erano state lanciate dal settimanale Chi, secondo cui, dopo la fine della relazione con Anna Kalinskaya, il tennista si stava frequentando con Lara Leito, vista spesso vicina al suo entourage. Il magazine diretto da Alfonso Signorini aveva ipotizzato anche un bacio tra i due, dopo un pranzo insieme.

