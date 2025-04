Meghan Markle utilizza il titolo di 'Sua Altezza Reale', infranto l'accordo della Megxit

Meghan Markle ha utilizzato il titolo di Sua Altezza Reale, contravvenendo all'accordo stipulato con la Regina Elisabetta II in occasione della Megxit. Secondo quanto riportato dall'Express, la duchessa ha inviato un cesto regalo a un presentatore di podcast con un biglietto firmato: "Con i complimenti di Sua Altezza Reale, la Duchessa del Sussex". Meghan è stata intervistata da Jamie Kern Lima, fondatrice di It Cosmetics, dove ha parlato dei suoi figli e della sua nuova iniziativa imprenditoriale As Ever.

La rinuncia ai titoli di Sua Altezza Reale da parte di Harry e Meghan fu stabilita durante il Sandringham Summit, il 13 gennaio 2020 nella residenza di Sandringham, alla presenza della regina Elisabetta II, del principe Carlo, del principe William e del principe Harry. Meghan partecipò all'incontro da remoto, collegandosi dal Canada, dove viveva con il figlio Archie. Kate Middleton e Camilla non presero parte al vertice, riservato ai membri principali della famiglia reale.

In quella sede fu deciso che i Sussex non avrebbero più utilizzato il titolo di Sua Altezza Reale dalla primavera del 2020, terminando così i loro incarichi ufficiali. Un portavoce dei duchi di Sussex ha chiarito che "Harry e Meghan mantengono i titoli di Sua Altezza Reale; tuttavia, per accordo, non li usano a fini commerciali. Sebbene non impieghino pubblicamente il titolo, si è trattato di un favore personale e i loro titoli restano. Questo contesto dovrebbe essere accuratamente riportato nei servizi giornalistici".

