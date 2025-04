Blackout in Spagna, elettricità ripristinata al 99%: disagi in Portogallo e Francia

Ripristinata al 99,16% la fornitura di elettricità in Spagna dopo il blackout che ieri ha colpito il Paese e coinvolto anche Portogallo e Francia. Lo ha comunicato Red Electrica, aggiornando alle 6 di oggi i dati sulla situazione: la produzione attuale è di 21.265 megawatt. Il blackout, iniziato alle 12.30, ha paralizzato il Paese, fermando le metropolitane di Madrid, Barcellona, Valencia e Siviglia. Semafori spenti, traffico congestionato, voli e treni bloccati, problemi alle linee telefoniche. In Portogallo l’interruzione ha interessato anche l’aeroporto di Lisbona, rimasto senza corrente.

Il ministero degli Interni spagnolo ha dichiarato lo stato di emergenza. Il premier Pedro Sánchez ha affermato di non conoscere ancora le cause dell'interruzione e di non escludere alcuna ipotesi, invitando i cittadini a informarsi solo attraverso canali ufficiali. Sánchez ha inoltre annunciato il riavvio delle centrali idroelettriche e ha chiesto alla popolazione di ridurre al minimo gli spostamenti e limitare la durata delle telefonate mobili per alleggerire il sistema di comunicazioni.

