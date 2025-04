Blackout in Spagna: interruzione elettrica e internet in tutto il Paese, disagi anche in Francia

Blackout in Spagna: interruzione elettrica e internet in tutto il Paese, disagi anche in Francia

Un vasto blackout elettrico ha colpito la Spagna intorno alle 12:50, interrompendo anche i collegamenti internet, secondo quanto riportato da Ansa ed Efe. L'assenza di energia ha coinvolto comunicazioni, aeroporti, reti di trasporto ad alta velocità, semafori e centri commerciali, con problemi registrati anche in Portogallo.

Il quotidiano L'Independant segnala disagi nel sud della Francia, in particolare in Occitania e nella zona di Perpignan. Il Masters 1000 di Madrid è stato sospeso, con i primi match interrotti, incluso quello di Matteo Arnaldi. A Madrid, la metropolitana e la rete Cercanías risultano ferme; a livello stradale, i semafori sono spenti e i supermercati impediscono nuovi ingressi per motivi di sicurezza.

Migliaia di utenti in tutta la penisola segnalano la persistenza del blackout. Le principali compagnie elettriche non hanno fornito spiegazioni. Secondo El Pais, il governo spagnolo ha avviato un'indagine coinvolgendo diverse squadre ministeriali, ma al momento non sono note le cause dell'interruzione.

