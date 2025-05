Indonesia, blackout a Bali: interruzione elettrica blocca aeroporto e crea caos sull'isola

Indonesia, blackout a Bali: interruzione elettrica blocca aeroporto e crea caos sull'isola

Un blackout su larga scala ha colpito l’isola di Bali, in Indonesia, provocando disagi significativi, inclusi rallentamenti e problemi tecnici all’interno dell’aeroporto internazionale. La società statale Perusahaan Listrik Negara ha riferito che sono in corso le operazioni di ripristino dell’energia elettrica e accertamenti sulle cause dell’interruzione.

Il traffico aereo, secondo quanto comunicato sui social dall’autorità aeroportuale, continua a essere operativo sia in entrata sia in uscita, anche se con possibili ritardi. Il portavoce I Wayan Eka Susana ha dichiarato che il recupero dell’elettricità sta avvenendo in modo graduale. Sui social circolano immagini di traffico congestionato e lunghe attese ai banchi del check-in. Bali, principale destinazione turistica del Paese, ha accolto 6,3 milioni di turisti stranieri lo scorso anno secondo i dati dell’ufficio statistico locale.

