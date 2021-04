4 MAGGIO: STAR WARS DAY

Dalla spada più famosa di sempre ai piccoli Baby Yoda da collezionare, senza dimenticare i costumi ispirati alla serie evento: tutte le idee per uno Star Wars Day davvero indimenticabile!

È arrivato quel momento dell'anno che tutti gli appassionati della saga aspettano con ansia, una vera e propria festività per chi ama l'universo ideato da George Lucas: lo Star Wars Day! Che inizino dunque i preparativi: dai pezzi iconici ai costumi dei protagonisti dell'ultima serie evento The Mandalorian, tutti i dettagli sono fondamentali per rendere unico e indimenticabile questo giorno!

BABY YODA COLLEZIONABILI

Direttamente dalla saga di The Mandalorian ecco il personaggio più amato: si tratta ovviamente di The child ribattezzato dal web Baby Yoda. Protagonista di tantissimi meme che lo hanno reso popolare e virale tra i fan della saga e non solo. Baby Yoda è ora disponibile in una mini collection di sei personaggi tutti da collezionare. Le piccole e tenerissime figure rappresentano il personaggio in diverse pose, ideali da inserire nella propria collezione privata dedicata al fenomeno The Mandalorian.

CASCO THE MANDALORIAN

Cosa si prova a vestire i panni del cacciatore di taglie più famoso della Galassia? Grazie al casco dal design originale ispirato all'universo ideato da George Lucas, tutti i fan della serie potranno essere dei mandaloriani a tutti gli effetti. Dettagli realistici, luci interne e una esterna rimovibile, per ogni evenienza. Non resta che prepararsi a partire per mille fantastiche avventure!

LIGHTSABER FORCE FX ELITE

Uno dei pezzi più iconici del mondo Star Wars, che non può mancare nella collezione dei veri fan della saga. L'arma elegante dei cavalieri Jedi che, solo nelle mani di chi sa impiegare la forza, diventa una risorsa senza eguali. Grazie ai tre diversi colori del fascio luminoso e il supporto rigido per riporla comodamente, la lightsaber è sicuramente un pezzo da non farsi sfuggire!

THE MANDALORIAN

Ecco i costumi ispirati ai protagonisti della serie evento The Mandalorian con cui tutti gli appassionati potranno vestire i panni dei loro beniamini. Dal piccolo Baby Yoda al guerriero mandaloriano, grandi e piccini potranno divertirsi a impersonare i loro personaggi preferiti e dar vita a fantastiche avventure galattiche!

