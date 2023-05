ECOVACS lancia DEEBOT T20 OMNI, un robot di pulizia all-in-one unico nel suo genere con tecnologia di lavaggio ad acqua calda dei panni lavapavimento e funzione di sollevamento automatico dei panni

ECOVACS ha annunciato oggi il DEEBOT T20 OMNI il primo robot aspirapolvere e lavapavimenti all-in-one con tecnologia di lavaggio dei panni ad acqua calda. Il concetto incorpora le più recenti innovazioni come la pulizia automatica con acqua calda dei panni lavapavimento per rimuovere più efficacemente lo sporco e i detriti dai panni.Con la nuova funzione di sollevamento automatico dei panni, i pavimenti ed i tappeti possono essere puliti in una sola passata. Con la sua enorme potenza di aspirazione fino a 6.000 Pa e un potente sistema dilavaggio con panni rotanti, DEEBOT T20 OMNI garantisce una pulizia profonda come mai prima d’ora.

Come nessun altro: nuove caratteristiche innovative per un'esperienza di pulizia unica nel suo genere.

Chi non lo sa: se avete pavimenti in gres, legno o in piastrelle e non volete comunque fare a meno dei tappeti per una sensazione di intimità, di solito dovete fare il doppio della fatica quando pulite. Passare l'aspirapolvere, mettere a posto i tappeti, lavare; anche se avete optato per il supporto automatico di un robot aspirapolvere e lavapavimenti, la pulizia a umido del pavimento e l'aspirazione dei tappeti in un unico passaggio con DEEBOT non è mai stata possibile fino ad ora.

Il DEEBOT T20 OMNI di ECOVACS affronta la più grande sfida nella robotica di pulizia, introducendo caratteristiche innovative che rendono la pulizia in modalità lavaggio una nuova esperienza.

Con la tecnologia di lavaggio dei panni ad acqua calda, l'acqua della stazione viene riscaldata a 55 °C, la temperatura ottimale per rimuovere olio e sporco dai panni e per massimizzare il potere pulente della soluzione detergente ECOVACS appositamente sviluppata. L'opzione "Calore istantaneo" riscalda l'acqua nell'ingresso idrico appena prima del processo di lavaggio.





Nella stazione l'acqua viene riscaldata a 55 °C, la temperatura ottimale per sciogliere l'olio e lo sporco nell'acqua.



Inoltre, l'intero processo di pulizia è ulteriormente automatizzato dalla funzione intelligente di sollevamento automatico dei panni. Un sensore a ultrasuoni rileva quando le condizioni del pavimento cambiano, ad esempio da pavimento in gres a moquette, e solleva automaticamente i panni di pulizia. Allo stesso tempo, le piastre a cui si appoggiano i panni smettono di ruotare ed evitano che il tappeto si inumidisca. Di conseguenza, i pavimenti ed i tappeti possono essere puliti in un'unica operazione, anche quando le piastre dei panni sono installate.





Sui tappeti, DEEBOT T20 OMNI mette automaticamente in pausa il processo di pulizia e lo riprende non appena rileva un pavimento duro.



Soluzione intelligente all-in-one per la massima convenienza unita alle prestazioni.

La stazione di pulizia All-in-One è dotata di un sacco per la polvere da 3 litri e di serbatoi per l'acqua pulita e sporca da 4 litri ciascuno. Il sistema offre anche una funzione di autopulizia completa della stazione. Oltre alla tecnologia di lavaggio ad acqua calda, i panni vengono asciugati con aria calda al termine della pulizia, mantenendoli igienici e puliti.

Con una potenza di aspirazione di 6000 Pa, DEEBOT T20 OMNI garantisce un'efficace pulizia profonda e rimuove concretamente lo sporco dai piccoli angoli e dai tappeti di grandi dimensioni, sia che si tratti di particelle grandi che di polvere fine.

L'innovativo sistema di pulizia rotante OZMO™ Turbo 2.0 affronta anche le macchie più ostinate sul pavimento, fino al 99,99%. Con un massimo di 180 giri al minuto, il sistema applica una pressione costante sul pavimento e rimuove efficacemente i dieci tipi di macchie più comuni.

L'alta tecnologia incontra l'alto comfort: Ottimizzato fino all'ultimo dettaglio.

Per adattarsi perfettamente a qualsiasi casa, DEEBOT è dotato di diverse opzioni di pulizia, personalizzabili proprio come ogni casa è unica. Che si tratti di "Solo Aspirazione", "Solo lavaggio", "Aspirazione e Lavaggio" o "Aspirazione prima del Lavaggio", l'innovativa tecnologia di DEEBOT T20 OMNI lo trasforma in una forza di pulizia intelligente e autonoma.





Grazie alla modalità di pulizia personalizzata, DEEBOT è in grado di adattare in modo intelligente i parametri di pulizia all'ambiente specifico di ogni stanza. Ciò significa che gli utenti non devono preoccuparsi di effettuare ogni volta impostazioni complesse nell'app: funziona sia automaticamente che tramite l'assistente vocale YIKO.

DEEBOT T20 OMNI è inoltre dotato della tecnologia TrueDetect 3D 3.0 per evitare gli ostacoli: utilizza algoritmi di luce strutturata e di imaging 3D per garantire che i potenziali ostacoli, come i piccoli giocattoli sul pavimento, vengano evitati. La tecnologia TrueMapping 2.0 consente inoltre di mappare con precisione la casa dell'utente in pochi minuti, per un sistema di pulizia fluido e senza pensieri!

DEEBOT T20 OMNI sarà poi lanciato su Amazon il 30 maggio al prezzo di 1.099 euro. Una quantità limitata di DEEBOT T20 OMNI sarà disponibile in esclusiva su Amazon dal 16 maggio a un prezzo promozionale in pre-ordine. Per maggiori informazioni, è possibile visitare la nostra pagina dedicata al prodotto qui.

Altre News per: ecovacslanciadeebotomnirobotpuliziaunico