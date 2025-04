Verissimo: ospiti e interviste del weekend su Canale 5, sabato 12 e domenica 13 aprile

Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, torna su Canale 5 con un doppio appuntamento sabato 12 e domenica 13 aprile alle 16:30.

Tra gli ospiti di sabato, intervista ritratto per Rosanna Fratello, che sta vivendo un nuovo slancio artistico. Prima presenza in studio per Carla Gozzi, esperta di moda e stile, e per il pasticciere Damiano Carrara, accompagnato dalla sua famiglia. In studio anche LDA, cantautore lanciato da Amici, e Luk3, eliminato di recente dal serale del talent. Ospiti anche Costantino Vitagliano e la sua compagna Daphne in un’intervista di coppia.

Domenica 13 aprile protagonista sarà Patty Pravo, figura iconica della musica italiana. Spazio poi a Elisabetta Gregoraci e a Francesca Tocca, tornata a ballare nel serale di Amici. Attesi anche i professori Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, e per la prima volta in trasmissione Licia Colò, accompagnata dalla figlia Liala, per un racconto personale.

